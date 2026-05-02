Amici 2026 | Gard Lorenzo e Riccardo al ballottaggio nel serale

Durante il serale di Amici 2026, Gard, Lorenzo e Riccardo si sono trovati al ballottaggio, dopo le prove di canto e danza. La decisione finale sarà presa durante un confronto in casetta, dove si sveleranno le preferenze della giuria. Questa edizione prevede anche l’ingresso di una nuova giuria esterna che potrebbe incidere sul risultato. Nei prossimi giorni verrà annunciato chi dei tre ragazzi continuerà il percorso nel programma.

? Cosa scoprirai Chi salverà Gard, Lorenzo e Riccardo durante il confronto in casetta?. Come influenzerà la nuova giuria esterna il destino dei tre ragazzi?. Perché il verdetto nella casetta cambierà gli equilibri tra le squadre?. Chi rimarrà in gara dopo l'eliminazione di uno dei tre candidati?.? In Breve Gard guidato da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo affronta il ballottaggio. Lorenzo fa parte della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Riccardo compete sotto la guida di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I 17 allievi totali sono divisi tra le tre guide professionali. Sabato 2 maggio 2026, alle ore 21:30 su Canale 5, la settima puntata del serale di Amici 2026 ha portato Gard, Lorenzo e Riccardo direttamente al ballottaggio dopo le sfide in studio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amici 2026: Gard, Lorenzo e Riccardo al ballottaggio nel serale Amici 25 - Lorenzo accede al serale Notizie correlate Pagelle Serale Amici 25: Riccardo tremolante, Gard e Lorenzo uguali a tanti. Elena, Angie ed Emiliano sul podioRoma, 18 aprile 2026 - Ecco le pagelle della puntata di Serale di Amici 25 di sabato 18 aprile. Leggi anche: Elena D’Amario e Amadeus esagerati, Lorenzo e Gard ancora poco unici, Riccardo in ripresa: pagelle Serale Amici 25 aprile Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lorenzo vs Gard Guanto di sfida 25 aprile - Amici Clip | Witty TV; Amici 25 Serale, anticipazioni: doppio addio, polemiche, lite in studio e Gard sulla graticola; Amici 25 anticipazioni settima puntata del serale: doppia eliminazione, chi rischia; Amici 25, le anticipazioni del serale di 25 aprile: chi sarà eliminato?. Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 2 maggioAmici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, sabato 2 maggio 2026, al termine della puntata. Tutte le informazioni ... tpi.it Serale di Amici 2026, chi sarà eliminato: le anticipazioni della settima puntataQuale sarà l’allievo eliminato nel corso della settima puntata di Amici? La diretta minuto per minuto del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi il 2 maggio a partire dalle 21.30 su Canal ... fanpage.it Amici, parliamoci chiaro. “Ma non ti senti solo a New York… se avessi un dollaro per ogni volta che mi fanno questa domanda, a quest’ora avrei starei viaggiando su una Bugatti a velocità moderata sulla Fifth Avenue. È il grande mito, la leggenda metropolita - facebook.com facebook