Elezioni per il presidente della Provincia | il Pd ufficializza Parente il centrodestra valuta Aliberti o Somma

Il Partito Democratico ha annunciato ufficialmente la candidatura di Geppino Parente, attuale sindaco di Bellosguardo, per le elezioni provinciali di Salerno che si terranno il 4 maggio. La scelta è stata comunicata in seguito alle dimissioni dell’ex presidente. Per quanto riguarda il centrodestra, le forze politiche stanno valutando tra Aliberti e Somma come possibili candidati alla presidenza. La competizione si concentra esclusivamente sulla carica di presidente della Provincia.

I democratici lancia il sindaco di Bellosguardo, mentre i partiti di centrodestra riprendono il dialogo dopo la spaccatura nei Comuni E’ finita come doveva finire: con l’acclamazione di Geppino Parente, sndaco di Bellosguardo, a candidato unitario del Partito Democratico per le elezioni provinciali di Salerno, in programma il prossimo 4 maggio, per la sola elezione del Presidente, dopo le dimissioni di Enzo Napoli. Parente, uno dei fedelissimi di Vincenzo De Luca, già alla guida dell’Ente Idrico Campano, primo cittadino di Bellosguardo, sarà il nome sul quale l’intero centro sinistra punterà per riconquistare la Presidenza della Provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni per il presidente della Provincia: verso la sfida Parente (Pd)-Aliberti (FI)Il centrosinistra potrebbe ufficializzare il nome già la settimana prossima, per il centrodestra previsti tempi più lunghi Il Pd, nel corso della... Elezioni per il presidente della Provincia: il Pd verso la candidatura di Geppino ParenteLa decisione, quasi certamente, ricadrà sul nome di Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo, per il quale dovrebbe iniziare anche la raccolta delle... Temi più discussi: Figc, si vota il presidente. Ecco come funziona; Elezioni Figc: come funzionano e tutto quello che c'è da sapere; Elezioni per il presidente della Provincia: verso la sfida Parente (Pd)-Aliberti (FI); Chi elegge il nuovo presidente Figc? La Serie A vale la metà dei dilettanti... Pagina 3 | Elezioni nuovo presidente Figc: come funziona la votazione, chi decide, il quorum e tutti i dettagliDopo le dimissioni di Gravina bisognerà aspettare il 22 giugno per conoscere il nome della persona che lo sostituirà alla guida del calcio azzurro: le regole ... corrieredellosport.it Come funziona l'elezione del presidente della Figc: quanto contano serie A, serie B e Dilettanti? Le regoleIl 22 giugno, durante i Mondiali, le elezioni per sostituire il dimissionario Gabriele Gravina alla Figc. Come funzionano gli scrutini, entro quando si deve presentare la candidatura ... corriere.it #Tg2000 - Ungheria, Vance a Budapest a sostegno campagna Orban #7aprile #Tv2000 #Vance #Orban #Ungheria #Budapest #Elezioni @tg2000it x.com Cinque mandati non valgono una certezza. Domenica 12 aprile in Ungheria si vota e, per la prima volta dopo sedici anni, Viktor Orbán arriva alle elezioni senza essere sicuro di vincere. Alcuni sondaggi citati dal New York Times danno il suo Fidesz dietro al m - facebook.com facebook