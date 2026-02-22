Elezioni Comanducci e Gamurrini convocano le proprie liste La riunione del centro destra per decidere

Comanducci e Gamurrini hanno convocato le proprie liste per le imminenti elezioni comunali di Arezzo, innescando un confronto tra le forze di centrodestra. La decisione deriva dalla necessità di consolidare le alleanze in vista del voto di fine maggio. La riunione si concentra sulla distribuzione dei candidati e sulle strategie da adottare per ottenere il massimo consenso. La situazione rimane in evoluzione, mentre i partiti preparano le proprie mosse per le prossime settimane.

Sul fronte della candidatura di Beppe Angiolini, dopo le parole del sindaco Ghinelli, arrivano quelle della vice Lucia Tanti, finora in corsa per essere il nome scelto dalla coalizione di centro destra. "Quando un uomo di successo si mette in gioco per la propria città è sempre una bella notizia. Conosco Beppe da anni e provo per lui stima e affetto.Vedremo dove la strada della politica porterà lui, me e altri, ma è certo che io per Beppe Angiolini ho un sentimento di grande e vera considerazione e amicizia" ha dichiarato. Intanto fra qualche ora proprio il centro destra si riunirà per decidere il da farsi, se cioè continuare a cercare un nome da candidare oppure convergere su Sugar, che potrebbe attirare consenti in maniera trasversale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Così il vertice di centro destra, l'attesa di Graverini e il sondaggio. Quale ruolo per Comanducci e Gamurrini?In vista delle prossime elezioni comunali, il centrodestra si prepara a definire le candidature ufficiali.

Il centrodestra unito: "Si riparte dal buon governo Ghinelli 1. Anche con Gamurrini e Comanducci"Il centrodestra di Arezzo si prepara alle future amministrative, puntando sulla coesione e sul buon governo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Vertice con Tanti, Comanducci e Gamurrini: si rivedono tra una settimana. Serve tempo anche ai progressisti; Centrodestra: il vertice a vuoto. Dal tavolo nessun candidato. Comanducci, il ticket che scotta; Comanducci candidato? L'accordo non c'è e il progetto sta per saltare. Ghinelli su Sugar: Stupito, ma lo ammiro; Elezioni, a sinistra fermento per una lista che metta al centro democrazia radicale e cura della comunità. I nomi degli aderenti.

Comanducci candidato? L'accordo non c'è e il progetto sta per saltare. Ghinelli su Sugar: Stupito, ma lo ammiroTrapela distanza di vedute dopo l’incontro di ieri e veti di partiti alle condizioni poste da Comanducci e Gamurrini che potrebbero ritirare il loro progetto. Intanto, alcune ore dopo, irrompe la cand ... arezzonotizie.it

Vertice con Tanti, Comanducci e Gamurrini: si rivedono tra una settimana. Serve tempo anche ai progressistiLe due riunioni delle rispettive coalizioni non hanno portato alla scelta del candidato a sindaco. Oggi l'incontro con i papabili del centro destra, tra qualche giorno gli incontri con i nomi del cent ... arezzonotizie.it

Verso referendum ed elezioni comunali di Arezzo: gli appuntamenti - facebook.com facebook