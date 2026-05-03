Elezioni comunali ' Trentola Ducenta Futura' apre il quartier generale con Griffo e Villano

È stata inaugurata questa mattina la sede della lista “Trentola Ducenta Futura” in via De Simone, dove si sono riuniti i sedici candidati insieme al candidato sindaco. Alla manifestazione erano presenti numerosi elettori, che hanno partecipato all’evento di apertura della campagna elettorale. La lista si prepara ora a presentare i propri programmi in vista delle prossime elezioni comunali.

Al via la campagna elettorale per “Trentola Ducenta Futura”: i sedici candidati della lista si sono visti in via De Simone con una folla di elettori e in compagnia del candidato sindaco Michele Griffo. “Un mix di esperienza e di rinnovamento”, ha spiegato il consigliere regionale del Pd Marco.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni a Trentola Ducenta: Griffo denuncia irregolarità in Comune? Cosa sapere Griffo segnala alla Prefettura di Caserta presunte irregolarità elettorali a Trentola Ducenta. SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati a Trentola DucentaScade oggi alle 12 il termine ultimo per presentare le liste per le elezioni comunali a Trentola Ducenta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: SPECIALE ELEZIONI. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidati; Elezioni Comunali Trentola Ducenta 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta; Elezioni Trentola Ducenta, Griffo presenta le sue 6 liste: tutti i nomi dei candidati; Elezioni Comunali Trentola Ducenta 2026, tutti i candidati a sindaco e le liste in diretta. SPECIALE ELEZIONI TRENTOLA. Griffo sfida Apicella per 'riprendersi' la fascia tricolore. In campo 12 liste e 192 candidatiIl sindaco uscente dovrà vedersela con l'ex primo cittadino: è attesa una campagna elettorale senza esclusioni di colpi ... casertanews.it Trentola Ducenta, incontro di Futura con Michele Griffo e Marco VillanoTrentola Ducenta (Caserta) - Al via la campagna elettorale per Trentola Ducenta Futura: i sedici candidati della lista si sono visti, questa mattina, in via ... pupia.tv Michele Apicella. . Ieri sera è stata una serata magnifica Una piazza piena, viva, partecipe, che ha segnato un passo netto in avanti in questa campagna elettorale. Trentola Ducenta ha dimostrato di sapere bene da che parte stare: dalla parte della stabilità - facebook.com facebook