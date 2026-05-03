Elezioni comunali ' Trentola Ducenta Futura' apre il quartier generale con Griffo e Villano

Da casertanews.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata inaugurata questa mattina la sede della lista “Trentola Ducenta Futura” in via De Simone, dove si sono riuniti i sedici candidati insieme al candidato sindaco. Alla manifestazione erano presenti numerosi elettori, che hanno partecipato all’evento di apertura della campagna elettorale. La lista si prepara ora a presentare i propri programmi in vista delle prossime elezioni comunali.

Al via la campagna elettorale per “Trentola Ducenta Futura”: i sedici candidati della lista si sono visti in via De Simone con una folla di elettori e in compagnia del candidato sindaco Michele Griffo. “Un mix di esperienza e di rinnovamento”, ha spiegato il consigliere regionale del Pd Marco.🔗 Leggi su Casertanews.it

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