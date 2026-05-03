Elezioni comunali Grande partecipazione per la prima uscita pubblica di Portico in Comune

Sabato 2 maggio, in via Roma presso Palazzo Lanfranco, si è svolta la presentazione ufficiale della lista ‘Portico in Comune’ e del candidato sindaco Cosimo Cristillo. La serata ha visto una grande partecipazione di cittadini, che hanno riempito la sala e seguito con attenzione gli interventi. L’evento ha rappresentato la prima uscita pubblica del gruppo in vista delle prossime elezioni comunali.

Una partecipazione ampia e attenta. È questo il segnale più forte arrivato dalla serata di ieri (sabato 2 maggio), quando in via Roma, presso Palazzo Lanfranco, si è tenuta la festa di presentazione della lista ‘Portico in Comune’ e del candidato sindaco Cosimo Cristillo. Una folla di cittadini.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni. 'Portico in Comune' scalda i motori, prima uscita pubblica per la lista capitanata da CristilloLa campagna elettorale entra nel vivo e la lista ‘Portico in Comune’, guidata dal candidato sindaco Cosimo Cristillo, presenta il programma e i... Elezioni comunali. Portico in Comune presenta la lista a sostegno di Cristillo | I NOMIÈ stata ufficialmente depositata la lista “Portico in Comune”, insieme al simbolo che accompagnerà il percorso verso le prossime elezioni... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni amministrative, nove comuni al voto; Le frazioni di Genzano protagoniste della campagna elettorale: grande partecipazione a Landi per Flavio Gabbarini; Elezioni 2026, lista Partecipazione Marcello Scurria sindaco per Messina: tutti i candidati al Consiglio comunale; Comunali, La Strada presenta la lista dei candidati e illustra i punti del programma per la Cura della Città. Elezioni comunali Cinquefrondi, il programma della Lista Rinascita: tra continuità amministrativa e nuove opportunitàIl programma della lista Rinascita per Cinquefrondi, con candidato sindaco Michele Conia, si basa sulla continuità amministrativa dopo due mandati, ... inquietonotizie.it Travagliato, elezioni comunali: come rafforzare la sicurezza urbana e il controllo del territorioAbbiamo chiesto a Christian Bertozzi, Renato Pasinetti e Alberto Trainini di esporre agli elettori la propria posizione su alcuni temi importanti. quibrescia.it VIDEO SERVIZIO GUARDA IL VIDEO COMPLETO Elezioni comunali in Gallura: la corsa entra nel vivo tra conferme, nuove candidature e sfide aperte. La macchina elettorale in Gallura è ormai pienamente avviata in vista del voto amministrativo del - facebook.com facebook