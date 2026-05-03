Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Zona Comune

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Corato, sono stati presentati i candidati della lista Zona Comune. La lista comprende diversi nomi, tra cui Basile Amedeo, Bovino Giovanni, Capogna Antonio, Caputo Francesco, noto come Franco, e altri ancora. Tra i nomi figurano anche De Feo Annamaria, De Venuto Fedelia, Di Bari Lucia, Di Gioia Patrizia, Lastella Giancarlo, Leuci Maria, Maldera Filomena, Mascoli Salvatore, Mastrodonato Vincenzo, Mazzilli Leonardo, Patruno Ida e Porro.

Basile AmedeoBovino GiovanniCapogna AntonioCaputo Francesco detto FrancoDe Feo AnnamariaDe Venuto Fedelia detta FedeliaDi Bari LuciaDi Gioia PatriziaLastella GiancarloLeuci MariaMaldera Filomena detta FloraMascoli SalvatoreMastrodonato Vincenzo detto EnzoMazzilli LeonardoPatruno IdaPorro.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Direzione CoratoTatò FilippoBerardi Giovanni detto GianniBucci Leonardo detto NandoCannillo IvanColabella TeresaCuviello PaoloDe Palma Cataldo detto AldoDe Palma... Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista PolisMazzilli MassimoLeo Nunzia detta TinaSqueo Francesco detto FrancoMarcone Domenico detto NicoCaronna ValentinaColella AntonioSchittulli LuigiLoizzo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto; Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; L’elenco completo dei candidati al consiglio comunale; Comunali Puglia 2026: candidature chiuse in 54 Comuni, numeri reali, capoluoghi e sfide chiave. Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il votoManca sempre meno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, che coinvolgeranno anche la città di Corato, chiamata a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Dopo settimane di trattative, uf ... coratoviva.it Dopo anni di inattività, riparte il depuratore della Zona Artigianale del Comune di Aidone: un risultato reso possibile dalla sinergia tra il Comune e Acquaenna. Il riavvio dell’impianto, sito in contrada Montagna, è stato ufficialmente comunicato con nota del 2 - facebook.com facebook