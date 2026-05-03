Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Polis

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Corato, sono stati annunciati i candidati della lista Polis. Tra i nomi presenti ci sono Mazzilli Massimo, Leo Nunzia conosciuta come Tina, Squeo Francesco detto Franco, Marcone Domenico chiamato Nico, Caronna Valentina, Colella Antonio, Schittulli Luigi, Loizzo Gianpaolo, Romano Giuseppe, Roselli Giuseppe, Marcone Francesco, Tarantini Francesco Saverio, Berardi Gianluca, Urbano Anna, Sarcina Piergiorgio e Mangione. La lista presenta un gruppo di candidati con diverse esperienze e background.

Mazzilli MassimoLeo Nunzia detta TinaSqueo Francesco detto FrancoMarcone Domenico detto NicoCaronna ValentinaColella AntonioSchittulli LuigiLoizzo GianpaoloRomano GiuseppeRoselli GiuseppeMarcone FrancescoTarantini Francesco SaverioBerardi GianlucaUrbano AnnaSarcina PiergiorgioMangione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Direzione CoratoTatò FilippoBerardi Giovanni detto GianniBucci Leonardo detto NandoCannillo IvanColabella TeresaCuviello PaoloDe Palma Cataldo detto AldoDe Palma... Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Noi Moderati - PopolariCataldo Strippoli detto AldoMassimo BalducciValeria BalducciFrancesco Pio CasettaCarmela CilliLeonardo ColellaFrancesco CrocettaRossella... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto; Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Corato, i candidati sindaco a confronto con le imprese; L’elenco completo dei candidati al consiglio comunale. Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il votoManca sempre meno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, che coinvolgeranno anche la città di Corato, chiamata a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Dopo settimane di trattative, uf ... coratoviva.it Elezioni comunali Messina, presentata la lista “Lavoro e Solidarietà” a sostegno di Basile - facebook.com facebook