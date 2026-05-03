Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Udc

Nelle prossime elezioni comunali del 2026 a Corato, la lista dell’Unione di Centro ha presentato una serie di candidati. Tra i nomi che figurano ci sono esponenti di diversa provenienza e background, alcuni già noti nel panorama locale. La lista include cittadini che si sono impegnati in vari settori e che si propongono di rappresentare le esigenze della comunità. La presentazione ufficiale dei candidati ha aperto il percorso verso le consultazioni elettorali.

Scaringella VitoValente GraziellaMiele JuliaSciscioli GiulioRecchia Salvatorina detta RinaD’Introno GiuseppeMazzone Leonardo detto NardoDiaferia PinoGiaconella AntonioVernice FelicianoPiccarreta GiuseppeBombino CarloPetrone AntonioQuinto MariateresaGramatica Lucia detta LucianaGomes Moreira.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Direzione CoratoTatò FilippoBerardi Giovanni detto GianniBucci Leonardo detto NandoCannillo IvanColabella TeresaCuviello PaoloDe Palma Cataldo detto AldoDe Palma... Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista PolisMazzilli MassimoLeo Nunzia detta TinaSqueo Francesco detto FrancoMarcone Domenico detto NicoCaronna ValentinaColella AntonioSchittulli LuigiLoizzo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto; Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Corato, i candidati sindaco a confronto con le imprese; L’elenco completo dei candidati al consiglio comunale. Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il votoManca sempre meno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, che coinvolgeranno anche la città di Corato, chiamata a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Dopo settimane di trattative, uf ... coratoviva.it Elezioni comunali Messina, presentata la lista “Lavoro e Solidarietà” a sostegno di Basile - facebook.com facebook