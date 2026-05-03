Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Noi Moderati - Popolari

Alle elezioni comunali del 2026 a Corato, la lista Noi Moderati - Popolari presenta un gruppo di candidati tra cui figure come Cataldo Strippoli, Massimo e Valeria Balducci, e altri come Francesco Pio Casetta, Carmela Cilli e Leonardo Colella. La lista include anche candidati come Francesco Crocetta, Rossella Fasano, Francesco Ferrucci, Mara Lasorsa e Raffaele Lastella, oltre a Desiré Leuci, Mourad Meggaiz, Malgorzata Agata Mezyk, Gabriele Antonio Nastasi, Michele Peschetola e Francesco.

Cataldo Strippoli detto AldoMassimo BalducciValeria BalducciFrancesco Pio CasettaCarmela CilliLeonardo ColellaFrancesco CrocettaRossella FasanoFrancesco FerrucciMara LasorsaRaffaele LastellaDesiré LeuciMourad MeggaizMalgorzata Agata MezykGabriele Antonio NastasiMichele PeschetolaFrancesco.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Direzione CoratoTatò FilippoBerardi Giovanni detto GianniBucci Leonardo detto NandoCannillo IvanColabella TeresaCuviello PaoloDe Palma Cataldo detto AldoDe Palma... Elezioni comunali 2026 Conversano: i candidati della lista PopolariAnellino RositaCaradonna StefanoCarucci AntonellaCarulli LorellaCentrone Alvaro StefanoCerri VitoDi Mise ElisabettaGiunto IsabellaInnamorato... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto; L’elenco completo dei candidati al consiglio comunale; Corato al voto, tutti i candidati consiglieri per Pietro Zona. Elezioni Comunali Messina, rinviato l’evento di Noi Moderati con Romano e Dell’UtriRinviata a data da destinarsi la conferenza stampa per la presentazione della lista di Noi Moderati per il Consiglio Comunale che si doveva tenere domani alle ore 17 presso il comitato elettorale di M ... strettoweb.com Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell’UtriDomenica 3 maggio 2026 alle ore 17:00, a Messina presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Marcello Scurria di via Tommaso Cannizzaro, ex bar Select, si terrà una conferenza stampa per la pr ... strettoweb.com La consigliera comunale di Noi Moderati chiede attenzione per l’ingresso di Lamezia: “È il primo biglietto da visita per cittadini e visitatori” - facebook.com facebook