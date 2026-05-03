Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Fratelli d' Italia

Alle prossime elezioni comunali del 2026 a Corato, la lista di Fratelli d’Italia presenta diversi candidati. Tra i nomi indicati ci sono Vincenzo Abbatantuono, Salvatore Balducci, Mariateresa Cassa, Massimo Cifarelli, Rossana De Palma, Francesco detto Franco De Robertis, Antonio D'introno, Jose' detto Pino Gabriele, Irene Gargione, Luisiana Loiodice, Valentina detta Vale Loiodice, Cataldo detto Aldo Maldera, Sabino Marcone e Cataldo Mazzilli. La lista comprende un ampio gruppo di persone che si presenteranno alle elezioni.

Vincenzo AbbatantuonoSalvatore BalducciMariateresa CassaMassimo CifarelliRossana De PalmaFrancesco detto Franco De RobertisAntonio D'intronoJose' detto Pino GabrieleIrene GargioneLuisiana LoiodiceValentina detta Vale LoiodiceCataldo detto Aldo MalderaSabino MarconeCataldo MazzilliDomenico detto.🔗 Leggi su Baritoday.it

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