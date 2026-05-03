Elezioni comunali 2026 Corato | i candidati della lista Forza Italia

In vista delle elezioni comunali del 2026 a Corato, sono stati annunciati i candidati della lista di Forza Italia. Tra i nomi presenti ci sono Vincenzo Berardi, Salah Bouhlal, Antonio Bove, Domenico Colucci, Michele Como, Annamaria De Astis, Valeria Di Bartolomeo, Cataldo Generoso, Annamaria La Fortezza, Valeria Labianca, Antonio Leo, Giusy Leone, Lorena Mangione, Adele Marchetti, Consiglia Montaruli, Lorenzo Musci, Luigi Riccardi e Pietro Riccardi.

Vincenzo BerardiSalah BouhlalAntonio BoveDomenico ColucciMichele ComoAnnamaria De AstisValeria Di BartolomeoCataldo GenerosoAnnamaria La FortezzaValeria LabiancaAntonio LeoGiusy LeoneLorena MangioneAdele MarchettiConsiglia detta Lia MontaruliLorenzo MusciLuigi RiccardiPietro detto Piero.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Direzione CoratoTatò FilippoBerardi Giovanni detto GianniBucci Leonardo detto NandoCannillo IvanColabella TeresaCuviello PaoloDe Palma Cataldo detto AldoDe Palma... Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista PolisMazzilli MassimoLeo Nunzia detta TinaSqueo Francesco detto FrancoMarcone Domenico detto NicoCaronna ValentinaColella AntonioSchittulli LuigiLoizzo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e Corato; Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il voto; L’elenco completo dei candidati al consiglio comunale; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali. Fratelli d'Italia traina il centrodestra alle Comunali 2026: candidati sindaco a Molfetta, Palo e CoratoPicaro: Il nostro obiettivo è presentare candidati e coalizioni per amministrare bene, restituendo efficienza e prospettiva ai nostri territori ... baritoday.it Elezioni amministrative 2026 a Corato, quattro candidati sindaco verso il votoManca sempre meno alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, che coinvolgeranno anche la città di Corato, chiamata a rinnovare sindaco e consiglio comunale. Dopo settimane di trattative, uf ... coratoviva.it Una condanna definitiva rimasta in freezer per cinque anni e adesso non più eseguibile. È lo straordinario caso di Francantonio Genovese, ex parlamentare del Pd, poi passato in Forza Italia e poi ancora all’Mpa, arrestato nel 2014 per l’inchiesta sulla gestion - facebook.com facebook Solidarietà ai giovani di Forza Italia aggrediti e allontanati dal corteo del 25 aprile a Milano. x.com