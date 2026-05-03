Elezioni Agostini svela il programma

La campagna elettorale nel comune di Morciano si intensifica con la presentazione ufficiale del programma da parte di uno dei candidati principali. Le elezioni sono previste per il 24 e 25 maggio, e in vista di questa data più candidati stanno portando avanti iniziative pubbliche e incontri con i cittadini per illustrare le proprie proposte. La fase di campagna si sta muovendo verso il suo momento culminante.

La campagna elettorale di Morciano entra nel vivo in vista dell’appuntamento alle urne del 24 e 25 maggio. Giovedì scorso, la lista ’Morciano Viva’ ha alzato il sipario sul proprio programma amministrativo e sulla lista. Più che un semplice manifesto elettorale, il documento si presenta come un piano strategico per ridisegnare l’identità della città della Valconca, puntando su una visione di città "fluida, moderna e profondamente rinnovata", si legge sul programma. Il filo conduttore di questa trasformazione passa prima di tutto dal metodo. Per dire addio a progettazioni calate dall’alto, l’amministrazione intende affidarsi allo strumento dei concorsi di architettura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, Agostini svela il programma Notizie correlate Elezioni. Moscatiello accetta la candidatura a sindaco e svela le priorità del programmaA un mese dall'annuncio della lista “Liberi e Uniti”, Francesco Moscatiello ha sciolto la riserva e si candiderà a sindaco di Casagiove. Leggi anche: Elezioni, sarà Agostini contro Autunno. Due candidati si smarcano all’ultima ora Approfondimenti e contenuti Si parla di: Elezioni, Agostini svela il programma. Elezioni, sarà Agostini contro Autunno. Due candidati si smarcano all’ultima oraMorciano animata da una sfida a due per il prossimo sindaco: Avanzolini non deposita la lista in tempo e Garattoni fa un passo indietro ... ilrestodelcarlino.it Il sindaco Giuseppe Sala svela il simbolo della sua lista civica per le prossime elezioniIl sindaco di Milano Giuseppe Sala ha presentato nel corso di un evento allo SpazioAltavia la sua lista civica Beppe Sala in vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo lombardo alle ... affaritaliani.it