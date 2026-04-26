Le liste per le prossime elezioni comunali di Morciano sono state definitive e presentate entro i termini previsti. Due candidati si sono distinti come principali contendenti, annunciando ufficialmente la propria candidatura all’ultimo momento. La competizione si prospetta molto serrata, con le due forze in campo che rappresentano posizioni agli antipodi. L’appuntamento con il voto è fissato per il 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere tra le due opzioni.

Il dado è tratto. Le liste per le elezioni comunali di Morciano del 24 e 25 maggio prossimi sono ufficialmente chiuse e il verdetto è inequivocabile: sarà uno scontro frontale, un testa a testa senza esclusione di colpi tra due visioni agli antipodi. Nessuna via di mezzo, nessuna terza incomoda. Da una parte il centrodestra con Andrea Agostini, dall’altra il centrosinistra guidato da Pierluigi Autunno. Morciano si trova di fronte a un bivio decisivo e ineludibile per il proprio futuro, dopo mesi di commissariamento: blindare l’eredità del passato o voltare pagina con un netto cambio di paradigma. Nel segno della continuità scende in campo Andrea Agostini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni, sarà Agostini contro Autunno. Due candidati si smarcano all’ultima ora

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni a Ferriere e Pontenure, ecco i candidati per ora in corsa

Elezioni amministrative Telese, due le liste in campo: tutti i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSi avvicina l’appuntamento con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, un momento decisivo per il futuro...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Elezioni, sarà Agostini contro Autunno. Due candidati si smarcano all’ultima ora; Sarà l’avvocato Autunno a sfidare Agostini alle prossime elezioni comunali di Morciano; Morciano. Elezioni comunali, tre candidati: Andrea Agostini, Pierluigi Autunno e Fabio Avanzolini; Morciano Viva lancia il candidato sindaco: lista civica con il sostegno del centrodestra.

Elezioni, sarà Agostini contro Autunno. Due candidati si smarcano all’ultima oraMorciano animata da una sfida a due per il prossimo sindaco: Avanzolini non deposita la lista in tempo e Garattoni fa un passo indietro ... ilrestodelcarlino.it

Elezioni amministrative nel Fermano, ufficiali i primi nomi dei candidatiELEZIONI - Con l'avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative, fissate per il 24 e 25 maggio prossimo, prendono corpo le prime sfide. A Pedaso faccia a faccia tra Vincenzo Berdini e Giuseppe Gal ... cronachefermane.it

IL VOTO NELLA STRISCIA DOPO 20 ANNI URNE ED ELETTORI. MA LA REALTÀ RESTA TERRORE, FAME E MORTE Elezioni a Deir al-Balah di Aya Ashour FQ - 26.04.2026 - Le elezioni comunali che si sono svolte ieri a Deir al-Balah non possono essere d - facebook.com facebook

Il primo ministro uscente dell’Ungheria Viktor Orbán ha detto che rinuncerà al suo seggio in parlamento, dopo la pesante sconfitta del suo partito alle elezioni x.com