Laura Pirovano uno splendido bis! A casa sua in Val di Fassa vince la seconda discesa in due giorni

Laura Pirovano ha conquistato la vittoria nella seconda discesa in due giorni a casa sua in Val di Fassa. L'atleta italiana, già vincitrice ieri, ha preceduto l'austriaca Huetter e la svizzera Sutter, che si è piazzata a soli cinque centesimi di secondo. La gara si è svolta sulle piste locali, con Pirovano che ha dimostrato una buona continuità di risultati.

Laura Pirovano concede il bis. Dopo la vittoria di ieri, l'azzurra ha conquistato anche la discesa libera di questa mattina in Val di Fassa. La trentina ha staccato l'austriaca Huetter di un solo centesimo, sul podio anche la svizzera Sutter a 5 centesimi. Al quarto posto l'olimpionica Breezy Johnson a 64, quinta a 68 la tedesca Wiedle-Winklemann. Solo undicesima Sofia Goggia a 1"05. preceduta per due centesimi da Nicole Delago, nona a pari merito con la norvegese Monsen. Diciassettesima Nadia Delago, 23ª Roberta Melesi. "Dedico questa vittoria alla mia famiglia, che soffre le gare più di me - dice Laura ai microfoni di Rai e Sky - Ma anche alle Fiamme Gialle che mi sostengono sempre e al mio allenatore, al mio skiman.