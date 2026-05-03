La madre di Eitan Bondì ha commentato gli spari avvenuti durante la commemorazione del 25 aprile, affermando di essere molto delusa dal comportamento del figlio. Ha spiegato di essere infuriata con lui, riconoscendo che ha commesso un errore. La famiglia si trova a fare i conti con quanto accaduto, mentre le autorità stanno indagando sull’incidente. La vicenda ha suscitato molte reazioni e suscita attenzione sulle conseguenze di un gesto in un contesto pubblico.

La vergogna di una donna perbene per il gesto scomposto del figlio: questo traspare dalle parole di Eleonora Pagani, che ha deciso di rompere il silenzio sugli spari del 25 aprile: l’indagato è suo figlio, il 21enne Eitan Bondì. “Io sono infuriata con lui, da madre e da educatrice”, ha riferito. Spari al 25 aprile Eitan Bondì è accusato di avere sparato a due manifestanti dell’Anpi il 25 aprile a Roma con una pistola a pallini. Inizialmente era stato accusato di tentato omicidio, ipotesi di reato che a diversi commentatori era sembrata eccessiva. Per lui l’ipotesi accusatoria si è poi alleggerita, venendo derubricata a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Eitan Bondì e gli spari al 25 aprile, parla la madre: "Ha sbagliato e io sono infuriata con lui"

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Leggo:Eitan Bondì coinvolto in altri raid.Mi allarmo, immagino le cose peggiori, che cosa ha combinato, quali armi avrà usato, ma nessuno lo ha fermato tenete a bada gli estremisti.Poi leggo questo brano.Ecco il raid:uno striscione davanti agli antisemiti dell x.com

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