Il difensore dell'Udinese ha segnato il suo secondo gol consecutivo e si è guadagnato il ruolo di titolare nell'undici di Runjaic. Durante la partita, ha mostrato sicurezza in fase difensiva e ha contribuito con un gol importante. La sua presenza in campo è stata confermata dopo le recenti prestazioni positive, e la sua valutazione in pagella si aggira intorno a una certa soglia.

Tra i protagonisti del finale di stagione al Fantacampionato Gazzetta c'è Ehizibue dell'Udinese: un bolide all'incrocio da fuori area contro la Lazio e un tocco da centravanti vero su un pallone vagante sulla linea di porta sguarnita nel successo contro il Torino. In meno di una settimana, l'esterno difensivo è stato protagonista con due reti che hanno arricchito le sue due migliori prestazioni stagionali anche al fantacalcio. Due 9,5 in pagella, a coronamento di un 2026 che lo ha visto titolare al posto dell'infortunato Zanoli sulla fascia destra di centrocampo (ma ha occupato anche la sinistra). Finora è andato a voto in 25 occasioni con titolarità a singhiozzo soprattutto nella prima parte di campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ehizibue, momento d'oro al fantacalcio: secondo gol consecutivo

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