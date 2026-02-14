Loftus-Cheek segna due gol di fila e si rilancia anche nel fantacalcio. Dopo aver messo a segno una rete contro il Bologna e un'altra contro il Pisa, il centrocampista inglese ha raggiunto tre gol in questa stagione. La sua forma migliorata si nota anche nelle prestazioni in campo, dove si mostra più presente e determinato.

Dopo un inizio di Serie A di buonissimo livello, caratterizzato da tre gare da titolare e un gol realizzato contro il Lecce, Ruben Loftus-Cheek ha gradualmente perso terreno all'interno dell'undici titolare rossonero. Limitato anche da un affaticamento muscolare che lo ha tenuto ai box per due turni, il centrocampista inglese dalla 4ª alla 13ª giornata non è mai stato impiegato dal 1' da parte di Allegri. Da lì in poi, la rinascita: sette gare da titolare su undici, un assist a referto (contro il Sassuolo) e due gol di fila nelle gare giocate dai rossoneri sui campi di Bologna e Pisa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rinascita Loftus-Cheek: il secondo gol di fila lo rilancia anche al fantacalcio

Massimo Ambrosini ha espresso una posizione netta sul futuro di Ruben Loftus-Cheek al Milan, sottolineando l’importanza del suo contributo in termini di gol.

Il Milan apre le marcature contro il Bologna con un gol di Loftus-Cheek.

