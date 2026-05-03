Egemonia senza cultura Da Venezi alla Biennale L’usa e getta della politica

In Italia, ogni volta che si discute di politica e cultura, si parla spesso di egemonia culturale, un termine che deriva da una teoria di Gramsci e che viene ormai usato frequentemente in modo approssimativo. Recentemente, si è assistito a eventi come la Biennale di Venezia, che spesso vengono usati come palcoscenico per questioni politiche, traendo così in inganno il rapporto tra le due sfere. Questa dinamica si ripete ciclicamente, alimentando un dibattito che poco si concentra sui fatti concreti.

Roma, 3 maggio 2026 – Gira e rigira in Italia ogni volta che la politica tocca la cultura, si tira in ballo l’egemonia culturale, definizione di Gramsci poi inflazionata dall’abuso della narrativa di parte. Rieccola ora evocata per il caso di Beatrice Venezi e persino nella vicenda della Biennale di Venezia, dove l’intellettuale di destra Pietrangelo Buttafuoco finisce nel mirino di tutti. Al di là della logorante liturgia, è il caso di sondare Andrea Minuz, professore di Storia del cinema alla Sapienza di Roma e autore di ‘Egemonia senza cultura’, Silvio Berlusconi Editore. Addio Venezia per Venezi: revocata la nomina alla Fenice della direttrice (atex.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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