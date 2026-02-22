La deriva pubblicitaria della politica e le verità usa e getta dei leader narcisisti

Il claim pubblicitario di un dentifricio ormai scomparso, accompagnato da una frase su una bocca, ha suscitato polemiche per il suo stile retrò e superficiale. La pubblicità, usata come esempio di come il marketing sfrutti immagini e parole vuote, riflette la tendenza dei leader politici a usare slogan vuoti per attirare l’attenzione. Questa strategia, che mette in discussione la sincerità, si manifesta anche nelle campagne attuali. Il dibattito si concentra sulla funzione delle parole in politica.

© Lettera43.it - La deriva pubblicitaria della politica e le verità usa e getta dei leader narcisisti

«Con quella bocca può dire ciò che vuole». È un claim pubblicitario d’annata. Di un dentifricio che non c’è più, come la sua testimonial ( Virna Lisi ). Però è perfetto per sintetizzare lo stato deplorevole in cui versa la politica attuale. Nel mondo e in Italia allo stesso modo. Tale che si stenta a distinguere se per esempio al tavolo del Board of Peace si siedano uomini di governo o piazzisti. Donald Trump è un caposcuola inarrivabile. In Europa non c’è nessun leader o capo di governo, per quanto sgangherato, che gli stia alla pari. Per nostra fortuna. Anche se la situazione è in rapido peggioramento. 🔗 Leggi su Lettera43.it Nuovo sciopero di 24 ore dei lavoratori Tua, Orsa Trasporti: "Continua la deriva gestionale e la politica è latitante"Venerdì i lavoratori della Tua scendono di nuovo in sciopero. Prezzo del latte, la verità scomoda e le armi spuntate della politicaIl recente calo del prezzo del latte sta mettendo in discussione la sostenibilità del settore lattiero-caseario. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: OpenAI tra pubblicità e crisi etica: il caso delle dimissioni di Zoe Hitzig e il rischio della deriva Facebook; Le novità delle pubblicità sull’App Store nel 2026 estendono gli spazi sponsor nei risultati di ricerca. VIDEO #Salvini alla deriva contro il Sud dopo l'avanzata di #Vannacci . A #Monaco l'America anti- #Trump . Sulla nostra #primapagina di oggi, #14febbraio 2026, nella #rassegnastampa di #RaiNews24 condotta da Daniele Lorenzetti. Qui https://edicola.ilmatti - facebook.com facebook