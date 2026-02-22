La deriva pubblicitaria della politica e le verità usa e getta dei leader narcisisti
Il claim pubblicitario di un dentifricio ormai scomparso, accompagnato da una frase su una bocca, ha suscitato polemiche per il suo stile retrò e superficiale. La pubblicità, usata come esempio di come il marketing sfrutti immagini e parole vuote, riflette la tendenza dei leader politici a usare slogan vuoti per attirare l’attenzione. Questa strategia, che mette in discussione la sincerità, si manifesta anche nelle campagne attuali. Il dibattito si concentra sulla funzione delle parole in politica.
«Con quella bocca può dire ciò che vuole». È un claim pubblicitario d’annata. Di un dentifricio che non c’è più, come la sua testimonial ( Virna Lisi ). Però è perfetto per sintetizzare lo stato deplorevole in cui versa la politica attuale. Nel mondo e in Italia allo stesso modo. Tale che si stenta a distinguere se per esempio al tavolo del Board of Peace si siedano uomini di governo o piazzisti. Donald Trump è un caposcuola inarrivabile. In Europa non c’è nessun leader o capo di governo, per quanto sgangherato, che gli stia alla pari. Per nostra fortuna. Anche se la situazione è in rapido peggioramento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Nuovo sciopero di 24 ore dei lavoratori Tua, Orsa Trasporti: "Continua la deriva gestionale e la politica è latitante"Venerdì i lavoratori della Tua scendono di nuovo in sciopero.
Prezzo del latte, la verità scomoda e le armi spuntate della politicaIl recente calo del prezzo del latte sta mettendo in discussione la sostenibilità del settore lattiero-caseario.
