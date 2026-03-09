Biennale di Venezia polemica per il ritorno della Russia Kiev | Usano la cultura per influenza politica

La Biennale di Venezia ha annunciato il ritorno della Russia alla prossima edizione, suscitando reazioni contrastanti. Kiev ha commentato che Mosca utilizza la cultura per esercitare influenza politica, mentre il pubblico attende di conoscere le modalità con cui la partecipazione russa sarà gestita. La decisione segna il primo invito ufficiale alla Federazione russa da quando è iniziata la crisi nel 2022.

Continua la polemica per l'invito - il primo dal 2022 - alla Federazione russa di prendere parte alla Biennale di Venezia. Che adesso si estende, arrivando fino in Ucraina con le prese di posizione dei ministri. Sono intervenuti il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, e quella della Cultura, Tetyana Berezhna, chiedendo di escludere la Russia dal prestigioso evento artistico. «Invitiamo gli organizzatori a riconsiderare la loro decisione» e a «mantenere la posizione di principio dimostrata nel 2022» quando la Biennale aveva invece vietato la partecipazione di chiunque fosse legato al governo russo in segno di protesta contro l'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca.