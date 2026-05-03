Al termine della partita tra Juventus e Verona, disputata all’Allianz Stadium, Edmundsson ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. L’attaccante ha espresso soddisfazione per il trasferimento in Italia e ha affermato di avere molta fiducia nelle proprie capacità, convinto di poter dimostrare il suo valore in questa nuova avventura. La sua presenza in campo e le parole rilasciate segnano un momento importante per la sua carriera.

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© Juventusnews24.com - Edmundsson: «Contento di essere arrivato in Italia, ho molta fiducia perchè so di potermela giocare»

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