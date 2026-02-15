Ho sbagliato sul primo dosso ma l' emozione di potermela giocare è stata grandissima
Lara Della Mea ha avuto un incidente sul primo dosso durante lo slalom gigante femminile, ma l’adrenalina di poter competere fino in fondo le ha dato una carica enorme. La sciatrice ha scivolato un po’ all’inizio, ma non si è persa d’animo e ha continuato a spingere forte lungo tutta la discesa. La sua prova è stata una delle più intense e apprezzate della stagione, dimostrando grande determinazione e coraggio.
La prestazione è partita con un errore sul primo dosso, un intoppo che ha limitato il tempo iniziale. Nonostante ciò, la gara è stata recuperata efficacemente, con un balzo di 11 posizioni che ha spinto la venticinquenne di Tarvisio tra le protagoniste della seconda fase. Il margine dal podio è rimasto contenuto a 5 centesimi di secondo, impedendo l’ingresso in premiato. Ad aggiungere spettacolarità è stato il riferimento al doppio ex aequo Stjernesund-Hector, elemento che ha contraddistinto una manche molto serrata. In collegamento con la Rai, l’azzurra ha ammesso l’errore iniziale, sottolineando però l’emozione di aver potuto gareggiare a quel livello e ha rivolto i complimenti a Federica Brignone, oro dell’evento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
