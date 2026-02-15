Lara Della Mea | Ho sbagliato sul primo dosso ma emozione grandissima potermela giocare

Lara Della Mea ha ammesso di aver commesso un errore nel primo dosso durante la gara, ma si è detta molto felice di aver avuto la possibilità di partecipare. La sportiva ha spiegato che l’emozione di scendere in pista in una competizione così importante le ha fatto perdere un po’ di concentrazione. Nonostante l’errore, ha detto di aver vissuto un momento indimenticabile sulla neve. Durante la gara, Lara ha mostrato grande determinazione, rischiando di conquistare una doppietta che avrebbe lasciato il segno nello slalom gigante.

Lara Della Mea ha rischiato di portare all’Italia una doppietta che avrebbe avuto dello spettacolare nello slalom gigante. Soli cinque centesimi l’hanno divisa dal podio, e dal clamoroso doppio ex aequo Stjernesund-Hector. Ma questa rimane una delle più belle gare della sua carriera, con la speranza di vederla ancora a questi livelli nel breve. Molto sintetiche le dichiarazioni dell’italiana in Rai: “ Purtroppo ho sbagliato sul primo dosso, ma comunque è stata un’emozione grandissima essere qua e potermela giocare. Faccio i complimenti a Federica “. Il riferimento è alle imperfezioni arrivate nella primissima parte per Della Mea, che però nel resto del percorso è riuscita a recuperare mirabilmente 11 posizioni, approfittando del fatto che in tantissime si trovavano a un proverbiale tiro di schioppo l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante lo slalom speciale di Coppa del Mondo a Flachau, Lara Della Mea e Martina Peterlini si sono classificate rispettivamente 11ª e 16ª, rappresentando un risultato positivo per lo sci italiano.

