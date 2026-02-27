Sanremo raddoppia | nasce l’edizione estiva che cambia le regole del Festival Tutto quello che sappiamo
Sanremo si prepara a lanciare una nuova edizione estiva, un evento che si svolgerà in un periodo diverso rispetto alla tradizionale manifestazione invernale. Durante le serate del Festival di Sanremo, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti aveva più volte lasciato intendere questa possibilità, parlando di una versione rinnovata e con regole differenti. La novità è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli sui cambiamenti specifici.
Durante le serate del Festival di Sanremo il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, lo aveva lasciato intendere più volte, tra una battuta e l’altra, accennando all’idea di una versione estiva della kermesse, e stuzzicando la curiosità di pubblico e addetti ai lavori. Ora, a distanza di pochi giorni, il progetto prende forma e si arricchisce di dettagli. L’evento si farà davvero e promette di diventare uno degli appuntamenti televisivi più attesi dell’estate 2026. A confermare la direzione è stato proprio il conduttore, affiancato dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore. Non sarà semplicemente un “Festival balneare”, ma un vero e proprio evento estivo inserito nella convenzione quinquennale tra Rai e Comune di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sanremo 2026: tutto quello che c’è da sapere sul FestivalDal 24 al 28 febbraio 2026 su Rai 1 (ore 20,30) va in scena il Festival di Sanremo 2026, affidato a Carlo Conti che porterà sul palco dell’Ariston...
UFFICIALE: Lillo sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.
