Ecodays 2026 decine di eventi sulla sostenibilità | il programma

Ecodays 2026 presenterà un fitto calendario di eventi dedicati alla sostenibilità. Tra le iniziative previste, mercoledì 6 maggio alle 21 si terrà al Teatro Era di Pontedera un incontro con il giornalista e scrittore Ezio Mauro. La manifestazione coinvolge numerosi appuntamenti che si svolgeranno in diverse location, con l’obiettivo di discutere temi ambientali e promuovere pratiche sostenibili.

L'Ecoincontro con il giornalista e scrittore Ezio Mauro, in programma al Teatro Era di Pontedera per mercoledì 6 maggio alle 21.15, aprirà l'edizione 2026 degli Ecodays, il festival sulla sostenibilità organizzato da Ecofor Service Spa, azienda specializzata nel trattamento e smaltimento di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Museo del Risparmio, eventi per le scuole sulla sostenibilità e l’inclusioneNei mesi di aprile e maggio, in occasione della Giornata della Terra, il Museo del Risparmio propone alle scuole del I e del II ciclo di istruzione... Settimana velica internazionale 2026, il programma completo di regate ed eventi collateraliDal 24 aprile al 3 maggio, Livorno ospiterà l'edizione 2026 della Settimana velica internazionale, un evento che unisce sport a livello agonistico,...