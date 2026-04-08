Museo del Risparmio eventi per le scuole sulla sostenibilità e l’inclusione

Nei mesi di aprile e maggio, in occasione della Giornata della Terra, il Museo del Risparmio organizza una serie di eventi dedicati alle scuole. Questi incontri mirano a sensibilizzare i giovani sui temi della sostenibilità e dell'inclusione, attraverso attività educative e laboratori. Le iniziative si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e coinvolgono studenti di diversi livelli scolastici, offrendo loro l’opportunità di approfondire queste tematiche in modo pratico e interattivo.

Nei mesi di aprile e maggio, in occasione della Giornata della Terra, il Museo del Risparmio propone alle scuole del I e del II ciclo di istruzione tre appuntamenti online dedicati alla gestione sostenibile delle risorse naturali e ai temi dell’inclusione sociale, aspetti centrali per uno sviluppo economico equo e attento all’ambiente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Alperia: luce e gas green a prezzi bloccati fino al 2026, risparmio e sostenibilità per le famiglie italiane.Alperia lancia una promozione invernale sulla fornitura di luce e gas, offrendo tariffe convenienti e sostenibili fino al 28 febbraio 2026.

Scuole aperte: pannello sulla diversità introdotto nelle classi per promuovere l’inclusioneNel cuore della scuola elementare di Sansepolcro, in una classe dove si insegnano valori e si impara a vivere insieme, è stato inaugurato un nuovo...

Temi più discussi: Progetto regionale Educazione Fisica a.s. 2025/2026 – Integrazione; VerdePisa - comune.pisa.it; Fuori festival 2026: voci, format e idee per capire il presente e immaginare il futuro; Roma eventi weekend. Musei gratuiti, Cirque du Soleil al palazzo dello Sport e i tanti appuntamenti per Pasqua.

Dal Museo del Risparmio record di iniziative di educazione finanziaria nelle scuoleGiovanna Paladino, direttrice e curatrice del Museo del Risparmio, ha sottolineato: «Attraverso i nostri materiali, i percorsi museali, le attività didattiche, i laboratori e gli eventi divulgativi, ... ilsole24ore.com

Risultati record per Museo del risparmio di Intesa SanpaoloNell'anno scolastico 2024-2025 il Museo del risparmio di Intesa Sanpaolo ha raggiunto oltre 117.000 studenti e docenti di scuole primarie e secondarie in tutta Italia, con oltre 1.500 interventi ... ansa.it

Nuova acquisizione ai Musei Byron e del Risorgimento! Nell’ultima sala del Museo Byron è ora esposta l’incisione a tema Il giuramento di Lord Byron sulla tomba di Marco Botzaris a Missolungi, un recente acquisto della Fondazione Cassa di Risparmio di - facebook.com facebook