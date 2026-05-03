Eco Maratona 379 atleti da tutta Italia | Abbiamo unito sport cultura e natura

Nella giornata si è svolta l’Eco Maratona, una corsa che ha coinvolto 379 atleti provenienti da diverse regioni italiane. L’evento ha combinato attività sportiva, elementi culturali e ambientali, rappresentando una formula innovativa per il settore. L’organizzazione ha definito l’evento come “sartoriale”, progettato per adattarsi alle caratteristiche del territorio locale. La manifestazione ha avuto luogo in una zona nota per la sua relazione tra natura e cultura.

"Abbiamo per la prima volta organizzato una gara che unisce sport, cultura e natura. Un evento “sartoriale“, che si addice a perfezione al nostro territorio". E’ emozionato e soddisfatto l’assessore allo sport Piuerluigi Vossi per il grande successo ottenuto dalla prima edizione della Eco Maratona di Perugia. I numeri parlano chiaro. Sono stati 379 i runner iscritti alle tre distanze competitive, con presenze da tutta Italia e anche dall’estero: 102 atleti alla distanza regina, “Perugia Eco Marathon“(45 km); 125 partecipanti al “Neviere Trail“ (22 km) e 152 per il Serena Trail (17 km). A questi si aggiungono i partecipanti ai trekking...🔗 Leggi su Lanazione.it

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