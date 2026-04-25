Maratona in tutta sicurezza | il Carl salva gli atleti in caso di arresto cardiaco

Domani a Padova si svolgerà la Maratona del Santo, che coinvolgerà migliaia di partecipanti tra professionisti e dilettanti. Durante l’evento, un sistema di emergenza è stato predisposto per intervenire in caso di arresto cardiaco. Un team di soccorso sarà presente lungo tutto il percorso, e sono stati posizionati punti di assistenza medica per garantire la sicurezza degli atleti.

Migliaia di atleti, tanti professionisti e molteplici dilettanti, domani 26 aprile parteciperanno alla Maratona del Santo di Padova. Un evento sicuramente agonistico, ma che rappresenta per i padovani e non solo, anche un momento per godersi la bellezza della nostra provincia, mettersi in gioco.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Milano: studentessa salva donna in arresto cardiacoUna studentessa dell’Università Politecnica delle Marche ha salvato la vita di una donna colta da arresto cardiaco a bordo di un autobus a Milano. Leggi anche: Infermiera fuori servizio salva ciclista in arresto cardiaco Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Decreto sicurezza, dopo la maratona notturna alle 11.30 il voto finale. Poi il Cdm per le correzioni; Alla Camera maratona notturna sul decreto sicurezza, alle 11.30 il voto finale; Alla Camera terminata la maratona oratoria sul dl sicurezza,alle 11.30 il voto finale; Alla Camera terminata la maratona oratoria sul dl sicurezza,alle 11.30 il voto finale. Decreto sicurezza, dopo la maratona notturna si va al voto finale. Poi il Cdm per le correzioniLa seduta fiume di Montecitorio sul decreto sicurezza, dopo tutta una notte di interventi in dichiarazione di voto, è terminata alle 7.36. Si erano iscritti a parlare più di di 100 parlamentari, quasi ... msn.com Oliver Mintzlaff, presidente del consiglio di sorveglianza del Lipsia, ha corso una mezza maratona a bordocampo mentre la sua squadra giocava contro l’Union Berlin. Il motivo Supportare la Wings for Life World Run con più di 100mila euro raccolti - facebook.com facebook Maratona di Rimini portata a casa! Bellissima esperienza, felicità a mille grazie a @Alfio30538482 per i suoi preziosissimi consigli che mi hanno consentito di arrivare al traguardo comunque #corrosempreallacarlona ma mi diverto tantissimo #rimini x.com