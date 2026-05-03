Lo Young Santarcangelo si prepara a disputare i prossimi novanta minuti con l’obiettivo di mantenere un posto nei playoff. Intanto, il Pietracuta ha ancora una piccola possibilità di salvezza diretta, anche se molto difficile. Nella zona bassa della classifica, Bellariva e Bellaria si contendono le ultime opportunità di evitare la retrocessione. Le partite si avvicinano e i risultati potrebbero cambiare gli equilibri in classifica.

Lo Young Santarcangelo ha novanta minuti per tenersi stretti i playoff, il Pietracuta ha una flebilissima speranza di salvezza diretta. L’ultima curva del campionato di Eccellenza è di quelle ’pericolose’ per le due squadre di casa nostra. Lo Young in casa del Cava Ronco gioca il più classico degli scontri diretti, con le due squadre appaiate a quota 47. ’Balla’ un unico posto disponibile agli spareggi e in corsa ci sono anche S.Agostino, Massa Lombarda e Osteria Grande. Dalla parte opposta della classifica, il Pietracuta davanti al pubblico amico chiude la regular season ospitando il Sanpaimola con i playout in tasca, ma anche con una tiepissima, fatta di incastri millimetrici, possibilità di ottenere la salvezza diretta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione. Young in campo per i playoff. Bellariva e Bellaria per la salvezza

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