Ebrei bruciati vivi sionisti appesi Le scritte choc a Firenze

A Firenze sono state trovate scritte offensive e minacciose sui muri di alcune zone della città. Le frasi, scritte con bombolette spray, contengono insulti e minacce rivolte a gruppi e persone di origine ebraica e sionisti. Tra le scritte si leggono espressioni come “Ebrei bruciati vivi”, “Sionisti appesi” e altre frasi che esprimono ostilità e discriminazione. Le autorità stanno analizzando i messaggi e indagando sull’autore o sugli autori di queste scritte.

“ Sionisti appesi”, “Carrai muori”, “Ebrei bruciati vivi”, “Ebrei al rogo”, “No Jews”, “Free Palestine”. Sono queste le scritte choc apparse sui muri di Firenze nelle ultime ore, che hanno generato sdegno e incredulità, forse quest’ultima nemmeno troppa, visto il clima che si vive in Italia ultimamente. Tra i pasticci anche una svastica. Dopo la vandalizzazione delle pietre d’inciampo di Torino, ecco che anche a Firenze gli ebrei e Marco Carrai, console onorario di Israele in Toscana, tornano nel mirino con quelle che sembrano essere minacce, più che insulti, che non possono passare inosservati. “Orrore per le scritte antisemite comparse a Firenze e per le minacce di morte a Marco Carrai.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ebrei bruciati vivi, sionisti appesi”. Le scritte choc a Firenze Notizie correlate Dio non ama i sionisti: gli ebrei non sanno di cosa parlano, inclusi molti rabbini, e ne pagano le amare conseguenzeGli ebrei di oggi, non tutti, ma una larga parte, trincerati dietro l’eterno spettro dell’Olocausto e la ricerca di un nemico a tutti i costi, stanno... “La nostra vendetta sarà terribile”. Le scritte choc degli anarchici contro le forze di polizia"La nostra vendetta sarà terribile", "Morte agli oppressori", "Acab", "Odio lo Stato", "Carabinieri tutti appesi".