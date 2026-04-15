In un articolo recente si discute delle tensioni tra alcune comunità ebraiche e il movimento sionista, evidenziando come molte persone, anche tra i rabbini, non riconoscano il legame tra sionismo e la Terra Promessa. Viene anche sottolineato come tali divergenze abbiano portato a conseguenze concrete. La questione si estende oltre il fronte religioso, coinvolgendo figure politiche e interpretazioni storiche, senza che ci siano riferimenti a nomi specifici.

Gli ebrei di oggi, non tutti, ma una larga parte, trincerati dietro l’eterno spettro dell’Olocausto e la ricerca di un nemico a tutti i costi, stanno colpevolmente trascinando sé stessi, il Popolo del Patto, nell’ennesima tragedia. È così dal principio: sono un popolo che muore per dura cervice ma sono anche stati scelti dal buon Dio come trait d’union tra Lui e il genere umano. So che molti troveranno oggi da ridire su questa scelta del Creatore, perplessità anche giusta visti i recenti sviluppi, ma chi siamo noi per giudicare? Un giorno, forse, capiremo. Andiamo però ai fatti. Non ci vogliono le infinite pagine del Talmud per comprendere quanto riporta la Torah (il Pentateuco) in riferimento al concetto stesso di Israele: basta leggere e, una volta letto, si capisce il divario.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Dio non ama i sionisti: gli ebrei non sanno di cosa parlano, inclusi molti rabbini, e ne pagano le amare conseguenze

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