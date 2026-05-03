Ebrei al rogo sionisti appesi le scritte shock sui muri di Firenze nel mirino anche il console d’Israele Carrai Funaro | Inaccettabile

Nella mattinata del 3 maggio, a Firenze, sono state trovate scritte sui muri con messaggi antisemiti e minacce di morte rivolte al console onorario di Israele. Le scritte includevano frasi come «Ebrei al rogo» e «sionisti appesi». Le autorità hanno condannato l’accaduto, e un responsabile ha definito le scritte «inaccettabili». La polizia sta indagando per identificare i responsabili di questi atti vandalici.

A Firenze, nella mattinata di oggi, 3 maggio, sono comparse scritte antisemite e insulti e minacce di morte contro il console onorario di Israele, Marco Carrai. Un episodio che avviene all’indomani degli atti vandalici su otto pietre d’inciampo a Torino. I messaggi, apparsi su un muro in via dei Banchi, nel cuore del centro storico, hanno immediatamente innescato una reazione corale di condanna da parte delle istituzioni locali e nazionali. È inoltre stata disposta l’immediata rimozione delle scritte. «L’antisemitismo che riaffiora sui muri della nostra città è qualcosa di grave e inaccettabile, Firenze non merita tutto questo», scrive sui social la sindaca Sara Funaro.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate “Ebrei bruciati vivi, sionisti appesi”. Le scritte choc a Firenze“Sionisti appesi”, “Carrai muori”, “Ebrei bruciati vivi”, “Ebrei al rogo”, “No Jews”, “Free Palestine”. Firenze, scritte antisemite contro il console onorario di Israele CarraiScritte minatorie su un muro di un edificio in via dei Banchi a Firenze contro Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna... Tutti gli aggiornamenti Ebrei bruciati vivi, sionisti appesi. Le scritte choc a FirenzeLa condanna è stata bipartisan, il sindaco ha già disposto la pulizia ma ancora una volta si evidenzia il clima crescente di antisemitismo ... msn.com Firenze, scritte antisemite contro il console onorario di Israele CarraiScritte minatorie su un muro di un edificio in via dei Banchi a Firenze contro Marco Carrai, console onorario di Israele per Toscana, Emilia Romagna e ... lapresse.it