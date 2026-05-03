Ebolitana in Serie D | De Vita scrive la storia con un nuovo primato

Una squadra di calcio locale ha raggiunto un nuovo record in Serie D, scrivendo un capitolo importante della propria storia. La società è riuscita a superare i primati precedenti grazie a una serie di risultati positivi e a scelte strategiche nel corso degli anni. Dopo una crisi che risale al 1999, si sono verificati cambiamenti che hanno portato a un rafforzamento del club, permettendo di ottenere questa importante conquista.

? Cosa scoprirai Chi ha permesso di superare tutti i primati storici del club?. Come ha fatto la società a superare la crisi del 1999?. Quale metodo ha usato De Vita per trasformare la gestione sportiva?. Cosa cambierà per l'Ebolitana con il salto in Serie D?.? In Breve Ramon Taglianetti e Egidio Pirozzi guidano la promozione dopo il settimo posto in Eccellenza.. Gestione De Vita iniziata nel 1999 per salvare il club dall'instabilità finanziaria.. Passaggi storici includono il ritorno in Serie D nel 20002001 e la C2 nel 20102011.. Il modello gestionale deriva dall'esperienza del presidente nella cooperativa Sanatrix-Nuovo Elaion.. Cosimo De...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ebolitana in Serie D: De Vita scrive la storia con un nuovo primato Notizie correlate Dimarco scrive la storia: 18 assist e nuovo record in Serie A? Cosa sapere Federico Dimarco raggiunge 18 assist in Serie A durante la sfida tra Inter e Torino. Kate Middleton scrive la storia con un nuovo sorprendente messaggio (e abito riciclato)Essere Principessa del Galles non significa solo titoli e tiare: significa anche parlare la lingua. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ebolitana è qui la festa! Arriva la promozione in D; Ebolitana promossa in Serie D. Tutti i verdetti del campionato di Eccellenza; Eccellenza, l’Ebolitana festeggia il ritorno in Serie D: ecco tutti i verdetti dell’ultima giornata; Eccellenza. La Polisportiva Santa Maria retrocede in Promozione, l'Ebolitana conquista la Serie D. Eccellenza: all’Ebolitana basta il pareggio contro il Castelpoto, è Serie DPrima azione della ripresa al dodicesimo, pallonetto alto di Martignetti. Un minuto dopo Sorrentino devia in angolo un tiro di Befi. Colpisce la traversa su deviazione il Castelpoto, al 26 esimo. Pass ... infocilento.it Ebolitana: proseguono i festeggiamenti per la promozione in Serie DL'Ebolitana festeggia la vittoria del campionato. Le dichiarazioni esclusive del bomber Cappiello, del difensore Akrapovic e del portiere Sorrentino sul successo di Eboli ... infocilento.it