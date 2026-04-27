Durante la partita tra Inter e Torino, il difensore dell'Inter ha raggiunto 18 assist in questa stagione di Serie A, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di passaggi decisivi in un singolo campionato. Con questa performance, ha superato il precedente record e si afferma come uno dei giocatori più prolifici nel fornire assist in questa stagione. La partita ha visto il giocatore protagonista di un gesto tecnico che ha contribuito alla vittoria della sua squadra.

? Cosa sapere Federico Dimarco raggiunge 18 assist in Serie A durante la sfida tra Inter e Torino.. Il difensore nerazzurro stabilisce il nuovo record storico di passaggi decisivi in un singolo torneo.. Federico Dimarco ha raggiunto la quota di 18 assist in questa stagione di Serie A durante il confronto con il Torino, entrando ufficialmente nella storia del campionato grazie a due giocate decisive che hanno coinvolto Thuram e Bisseck. La dinamica della sfida ha il difensore nerazzurro protagonista assoluto, capace di variare la qualità dei suoi servimenti sia attraverso i calci d’angolo che con traiettorie tracciate in corsa dalla fascia sinistra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dimarco scrive la storia: 18 assist e nuovo record in Serie A

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