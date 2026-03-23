Controlli sul lago di Como raffica di verifiche della guardia di finanza | 7 irregolarità tra le barche

Con l’avvio della stagione primaverile si intensificano i controlli sulle acque del lago di Como. I militari del servizio navale della guardia di finanza hanno rafforzato le verifiche sul Lario con l’obiettivo di aumentare la sicurezza, contrastare le irregolarità e garantire un presidio costante di legalità, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza e in vista delle vacanze di Pasqua. Nel corso dell’ultimo fine settimana sono stati controllati 22 natanti. Il bilancio è di 7 irregolarità riscontrate nell’ambito della nautica da diporto. Le attività hanno portato anche all’identificazione di 31 persone e di 20 società. L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli coordinato a livello prefettizio per garantire sicurezza e ordine pubblico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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