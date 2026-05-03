Il Gran Premio di Miami è stato anticipato a causa delle previsioni di maltempo, con il via della gara fissato alle 19. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori, che hanno modificato l’orario di partenza rispetto alla programmazione originale. La modifica riguarda tutte le sessioni della giornata, con l’obiettivo di garantire lo svolgimento della corsa nonostante le condizioni atmosferiche avverse.

Dopo un fine settimana di caldo e sole il maltempo è arrivato in Florida, a disturbare i piani della Formula 1 per il grande evento domenicale: il Gran Premio di Miami, inizialmente programmato per le ore 16 locali (le 22 italiane). Il picco di precipitazioni, con il rischio di tempeste di fulmini, è però atteso proprio nel pomeriggio americano, al centro di quello che dovrebbe essere il programma della gara di F.1. La massima serie, reduce dalla cancellazione di due Gran Premi ad aprile a causa dei conflitti in Medio Oriente che hanno reso impossibile lo svolgimento degli appuntamenti in Bahrain e Arabia Saudita, è stata così costretta a trovare una soluzione sicura per il corretto svolgimento della gara, al fine di non rischiare un'altra cancellazione di gara a causa del maltempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È ufficiale: GP di Miami anticipato per maltempo, il via della gara alle 19

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