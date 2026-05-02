Durante il settimo round stagionale della Formula E a Berlino, lo svizzero al volante di una vettura Porsche ha conquistato la prima vittoria in questa categoria. Al termine della gara, il pilota ha preceduto gli avversari, portando a casa il risultato positivo. Nella stessa occasione, un altro concorrente è salito al primo posto nella classifica generale, grazie ai punti ottenuti in questa corsa.

Il lungo fine settimana della Formula E a Berlino si apre con la prima vittoria in carriera dello svizzero Nico Müller, trionfatore nel primo dei due round in programma nella capitale tedesca. Il portacolori del team Porsche è stato autore di una gara solida e concreta, oltre che tatticamente ineccepibile, che lo visto sfuttare a dovere il suo Attack Mode dopo la sosta ai box per vincere con ampio margine sulla Citroën di Nick Cassidy e sulla Nissan del campione in carica Oliver Rowland, entrambi di nuovo sul podio dopo due round di assenza. Da tutti è poi arrivato un tributo ad Alex Zanardi, scomparso in nottata. Quarto posto per Edoardo Mortara, nuovo leader della classifica piloti dopo la débacle dell'altro pilota ufficiale Porsche, l'eroe locale Pascal Wehlein.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-prix Berlino: prima vittoria per Müller, Mortara nuovo leader

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