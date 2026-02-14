E-Prix Jeddah 2026 | vittorie per Wehrlein e Da Costa male Cassidy

Pascal Wehrlein ha vinto l’E-Prix di Jeddah venerdì, portando a casa il primo posto e salendo in testa alla classifica mondiale. La sua vittoria deriva da una strategia efficace e da una buona partenza. Anche Antonio Da Costa ha ottenuto il suo primo successo con la Jaguar, dopo aver superato la concorrenza nelle ultime tornate. Nel frattempo, Sam Bird ha avuto un risultato deludente, finendo fuori dalla zona punti.

Il circus della Formula E ha fatto tappa sul lungomare di Jeddah, in Arabia Saudita, per il primo doppio appuntamento della stagione 12. I round 4 e 5 hanno elettrizzato il pubblico radunato attorno al tracciato semicittadino del Corniche Circuit (ridotto di circa la metà in lunghezza rispetto al layout adottato in Formula 1) e hanno visto trionfare rispettivamente il tedesco Pascal Wehrlein su Porsche e il portoghese Antonio Felix da Costa su Jaguar su Jaguar, piloti che in questa stagione non erano ancora saliti sul gradino più alto del podio. Tra i protagonisti del weekend c'è stato anche lo svizzero Edoardo Mortara su Mahindra, autore di entrambe le pole e balzato al secondo posto nel mondiale dietro a Wehrlein, mentre tra i grandi sconfitti non si può non menzionare il neozelandese Nick Cassidy. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A Miami si corre l’E-Prix di Formula E del 2026.

