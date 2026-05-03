Uno yacht appartenente a un oligarca russo è stato avvistato alle Seychelles, dopo aver attraversato lo Stretto di Hormuz. La presenza della imbarcazione ha attirato l’attenzione degli investigatori e delle autorità locali, che hanno verificato il suo passaggio nel tratto di mare tra il Golfo Persico e l’Oceano Indiano. La nave non risulta soggetta a restrizioni ufficiali e il suo movimento è stato registrato dalle fonti di monitoraggio marittimo.

Lo Stretto di Hormuz è chiuso per tutti? La risposta sembrerebbe essere di no, almeno a giudicare dalla storia del superyacht appartenente miliardario russo Alexei Mordashov, che sarebbe passato proprio dalla rotta marittima più chiacchierata del momento, riuscendo laddove decine di petroliere sono rimaste bloccate a causa della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Pare che l'imbarcazione, battente bandiera russa e denominata Nord, sia transitata attraverso lo Stretto dopo aver fatto manutenzione a Dubai. Il motivo del suo passaggio? Né Teheran, né Washington avrebbero sollevato obiezioni. Lo yacht dell'oligarca russo che ha attraversato Hormuz.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È passato da Hormuz": il mistero dello yacht dell'oligarca russo arrivato alle Seychelles

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