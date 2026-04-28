Hormuz il superyacht dell’oligarca vicino a Putin sfugge al blocco | il caso del ‘Nord’ da 500 milioni

Un superyacht del valore di circa 500 milioni di euro, collegato a un oligarca russo vicino a Vladimir Putin, ha attraversato lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per il traffico marittimo mondiale. Nonostante le restrizioni imposte dall'Iran e dagli Stati Uniti, la nave è riuscita a superare la zona senza essere fermata. La vicenda ha suscitato attenzione per le possibili implicazioni di un passaggio così rilevante in un'area sotto controllo internazionale.

(Adnkronos) – Un superyacht riconducibile a un oligarca russo vicino al presidente Vladimir Putin ha attraversato lo Stretto di Hormuz, uno dei principali snodi energetici globali, nonostante i blocchi navali imposti nell'area sia dall'Iran che dagli Stati Uniti. Si tratta del 'Nord', imbarcazione di lusso battente bandiera russa e lunga 142 metri collegata al miliardario.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Hormuz, il superyacht dell’amico di Putin supera il blocco – La direttaNel sessantesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump si prepara a respingere l la proposta dell’Iran sullo Stretto di Hormuz,... Iran al collasso: il blocco di Hormuz fa perdere 500 milioni al giornoAl cinquantaquattresimo giorno del conflitto in Medio Oriente, la strategia diplomatica statunitense ha preso una piega inaspettata con... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Iran, Trump: Scettico sulla proposta negoziale; Il gigayacht Nord attraversa Hormuz nonostante la crisi; Iran-Usa, la proposta di Teheran a Trump: Apri Hormuz, poi colloqui sul nucleare; Yacht Nord di Mordashov attraversa Hormuz: perché la rotta Dubai-Muscat pesa sulle sanzioni. Hormuz, il superyacht dell’oligarca vicino a Putin sfugge al blocco: il caso del 'Nord' da 500 milioniIl superyacht dell’oligarca russo Alexey Mordashov attraversa uno degli snodi più sensibili del mondo. Nessuna conferma sulla sua presenza a bordo ... adnkronos.com Hormuz, il superyacht dell’amico di Putin supera il blocco – La direttaTrump pronto a respingere il piano iraniano per la tregua. Petrolio in rialzo, Borse contrastate L'articolo Hormuz, il superyacht dell’amico di Putin supera il blocco – La diretta proviene da Open. msn.com Money.it. . Hormuz, l’Italia sarebbe pronta a intervenire dopo la fine del conflitto #Tajani #Italia #Hormuz #Iran #Trump #USA #Commercio #Informarsi #Notizie #MoneyViral facebook L’Iran rilancia: “riaprire Hormuz, poi parliamo di nucleare “ Sarebbe questa la nuova proposta avanzata agli Stati Uniti Umberto De Giovannangeli, l’Unità x.com