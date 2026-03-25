«Zarina e accentratrice di potere» per i suoi nemici dentro il ministero della Giustizia, «bugiarda e inaffidabile» secondo i pm romani che l'hanno individuata come capro espiatorio perfetto per il pasticcio Almasri (tutto interno alla magistratura romana, ma tant'è) per cui è indagata e andrà a processo, se con o senza l'immunità lo deciderà la Corte costituzionale. A pagare il «No» alla riforma della giustizia è anche l'ormai ex capo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio, un magistrato odiatissimo anche tra i suoi ex colleghi che in questi quattro anni scarsi al fianco del ministro le rimproverano di aver ingarbugliato dossier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La "zarina" di via Arenula era già nel mirino per i casi Almasri, Cospito e dell’oligarca russo

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