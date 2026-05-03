Negli ultimi anni si è assistito a un crescente interesse per il ritorno alle tecnologie pre-digitali, noto come retro tech, che si sta diffondendo anche sui social media. Questa tendenza rappresenta più un cambio di ritmo che un paradosso, con segnali evidenti già tra il 2024 e il 2025 e che si consolidano nel 2026. Mentre il mondo prosegue la corsa verso l’innovazione, alcune persone scelgono di rallentare e riscoprire strumenti e stili di vita passati.

P iù che un paradosso, è un cambio di ritmo. Il 2026 lo conferma — ma i segnali erano già chiari tra 2024 e 2025: mentre tutto accelera, qualcosa rallenta. Da una parte lo slancio verso lo spazio e le promesse sempre più concrete dell’AI; dall’altra, una generazione che sceglie il contatto, il tempo lungo, gli oggetti. Il vinile torna a girare, le pagine dei diari si riempiono di nuovo (Smemoranda inclusa), le cuffie riacquistano un filo. Non è nostalgia: è un modo diverso di stare nel presente. E l’elenco, volendo, è solo all’inizio. Scrivere un diario: come iniziare e perché farlo X Leggi anche › Junk journaling, come funziona il nuovo modo di tenere un diario Ritorno all’analogico nel 2026: i numeri.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È l'ultima tendenza sui social, e non solo. Si chiama retro tech ed è un ritorno a tutto ciò che è pre digitale

Multi SubHe Had No Army. Just Salt, Wisdom, and a Broken Camp.

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