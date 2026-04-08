L' annuncio del calciatore sui social | ecco tutto ciò che sappiamo

Da iodonna.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Raffaella Fico. La conferma della separazione è arrivata tramite un messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal calciatore, senza dichiarazioni o commenti aggiuntivi. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore attraverso i canali social dell’atleta.

A rmando Izzo e Raffaella Fico si sono lasciati. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore, che ha annunciato la fine della relazione con un messaggio pubblicato sulle sue storie Instagram. E ha così messo fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Il difensore, oggi in prestito all’Avellino, ha spiegato che «Sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione per fare chiarezza dentro me stesso. So che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero». Pia Balotelli con mamma Raffaella Fico tra balletti social e debutto sul red... 🔗 Leggi su Iodonna.it

l annuncio del calciatore sui social ecco tutto ci242 che sappiamo
© Iodonna.it - L'annuncio del calciatore sui social: ecco tutto ciò che sappiamo

Isola dei famosi: cambia tutto. Ecco ciò che sappiamoIl celebre reality Isola dei Famosi si prepara a un restyling totale che coinvolgerà location, conduzione e modalità di messa in onda per le prossime...

La cerimonia, secondo le indiscrezioni, sarà in estate: ecco tutto ciò che sappiamoMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero pronti al grande passo: l’attrice potrebbe sposare già quest’estate il compagno, personal trainer...

Temi più discussi: Izzo-Raffaella Fico, è finita. L'annuncio (e le scuse) del calciatore; Ramsey si ritira dal calcio giocato a 35 anni: l'annuncio sui social e il messaggio della Juve; È morto Gianluca Cherubini, ex Roma e Reggiana; L'annuncio del Presidente FIFA Gianni Infantino sulla presenza dell'Iran ai Mondiali del 2026: Ci saranno.

l annuncio del calciatoreLa nazionale più piccola al mondo cerca il nuovo CT con un annuncio Facebook: l’idea di MontserratLa nazionale maschile di Montserrat ha pubblicato un annuncio social per scegliere il nuovo commissario tecnico ... fanpage.it

Il Montserrat cerca CT sui social: l’annuncio che fa il giro del webSole, mare e voglia di risorgere, il calcio locale è ad una svolta: basterà mandare il proprio CV ad una mail Federazionale che poi valuterà i curriculum e darà la sua decisione per la fine del mese. msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.