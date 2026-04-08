Un calciatore ha annunciato sui social la fine della sua relazione con Raffaella Fico. La conferma della separazione è arrivata tramite un messaggio pubblicato nelle sue storie Instagram. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda. La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal calciatore, senza dichiarazioni o commenti aggiuntivi. La notizia è stata diffusa nelle ultime ore attraverso i canali social dell’atleta.

A rmando Izzo e Raffaella Fico si sono lasciati. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore, che ha annunciato la fine della relazione con un messaggio pubblicato sulle sue storie Instagram. E ha così messo fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Il difensore, oggi in prestito all’Avellino, ha spiegato che «Sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione per fare chiarezza dentro me stesso. So che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero». Pia Balotelli con mamma Raffaella Fico tra balletti social e debutto sul red... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'annuncio del calciatore sui social: ecco tutto ciò che sappiamo

Isola dei famosi: cambia tutto. Ecco ciò che sappiamoIl celebre reality Isola dei Famosi si prepara a un restyling totale che coinvolgerà location, conduzione e modalità di messa in onda per le prossime...

La cerimonia, secondo le indiscrezioni, sarà in estate: ecco tutto ciò che sappiamoMicaela Ramazzotti e Claudio Pallitto sarebbero pronti al grande passo: l’attrice potrebbe sposare già quest’estate il compagno, personal trainer...

Temi più discussi: Izzo-Raffaella Fico, è finita. L'annuncio (e le scuse) del calciatore; Ramsey si ritira dal calcio giocato a 35 anni: l'annuncio sui social e il messaggio della Juve; È morto Gianluca Cherubini, ex Roma e Reggiana; L'annuncio del Presidente FIFA Gianni Infantino sulla presenza dell'Iran ai Mondiali del 2026: Ci saranno.

La nazionale più piccola al mondo cerca il nuovo CT con un annuncio Facebook: l’idea di MontserratLa nazionale maschile di Montserrat ha pubblicato un annuncio social per scegliere il nuovo commissario tecnico ... fanpage.it

Il Montserrat cerca CT sui social: l’annuncio che fa il giro del webSole, mare e voglia di risorgere, il calcio locale è ad una svolta: basterà mandare il proprio CV ad una mail Federazionale che poi valuterà i curriculum e darà la sua decisione per la fine del mese. msn.com

"Accolgo con soddisfazione l'annuncio di un tregua immediata di due settimane". Lo ha detto il Papa all'udienza generale, parlando dell'intesa raggiunta tra Usa e Iran. ANSA/US VATICAN MEDIA - facebook.com facebook

Il Papa: "Accolgo con soddisfazione l'annuncio della tregua". Le parole di Leone all'udienza generale sull'intesa Usa-Iran. #ANSA x.com