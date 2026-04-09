Negli ultimi tempi si è diffusa una nuova tecnica di cura dei capelli chiamata shampoo sandwich, che sta attirando l’attenzione di molte persone e di alcune celebrità. Questa strategia prevede l’uso di due diversi tipi di shampoo, alternati durante il lavaggio, per ottenere capelli più puliti e luminosi. La tecnica si sta diffondendo rapidamente tra chi desidera migliorare la salute dei propri capelli e cercare risultati più evidenti.

Sogni i capelli di Blake Lively o la chioma luminosa di Kim Kardashian? Il nuovo segreto delle star per una chioma favolosa è alla portata di tutti ed è lo shampoo sandwich. Un nome curioso per una tecnica di lavaggio decisamente furba che punta a detergere la cute, proteggendo le lunghezze e rendendole morbidissime. I prodotti che ti servono sono tre: un pre-shampoo, uno shampoo e un balsamo (o una maschera), ogni elemento dovrà servire per costruire il tuo panino, rappresentando la base, la farcitura e la copertura. Sei pronta a preparare il tuo sandwich? Cos’è lo shampoo sandwich. Proprio come suggerisce il nome, dunque, lo shampoo sandwich consiste nel creare una sorta di “panino” sui capelli, utilizzando tre elementi: un primo strato, una farcitura e un secondo strato di chiusura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - C’è una nuova tendenza in fatto di haircare. Si chiama shampoo sandwich ed è la tecnica per capelli pulitissimi che ha conquistato le star

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