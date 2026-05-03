È il giorno della Stramilano | percorsi gare orari e strade chiuse

Domenica 3 maggio si svolge a Milano la 53ª edizione della Stramilano, una delle manifestazioni sportive più note della città. La corsa coinvolge diversi percorsi e orari, con alcune strade che vengono chiuse al traffico durante l’evento. Sono previsti percorsi per diverse categorie di partecipanti, con partenza e arrivo in varie zone della città. La manifestazione interessa diverse arterie principali e secondarie di Milano.

Domenica 3 maggio si svolge, nelle strade milanesi, la Stramilano, giunta ormai all'edizione numero 53. La madrina del 2026 è la campionessa di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida.Le gareTre i percorsi: la half marathon da 21,097 chilometri, la 10 km e la 5 km. C'è quindi una lunghezza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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