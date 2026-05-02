Stramilano 2026 tutto pronto per domenica 3 maggio | percorsi e strade chiuse

Domani si svolgerà la 53esima edizione della Stramilano, una delle più tradizionali gare podistiche della città. Le strade coinvolte saranno chiuse al traffico durante la mattinata per permettere ai partecipanti di correre sui percorsi predisposti. La manifestazione attira ogni anno numerosi atleti e appassionati, contribuendo a rendere la giornata particolarmente movimentata nelle zone interessate.

Milano, 2 maggio 2026 – Tutto pronto per la Stramilano 2026, che si correrà domani, domenica 3 maggio, e che trasformerà le strade in una grande pista da corsa con la sua 53esima edizione. Come ogni anno, la manifestazione colorerà molte zone della città e comporterà modifiche alla viabilità, deviazioni del trasporto pubblico e chiusure temporanee. Previste tre differenti gare, pensate per corridori diversi: la mezza maratona competitiva da 21,097 chilometri, la Stramilano da 10 chilometri e la Stramilanina da 5, entrambe non competitive. Ecco tutte le informazioni più dettagliate. Madrina della manifestazione quest’anno sarà la pattinatrice...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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