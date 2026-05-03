Lunedì 4 maggio segna il ritorno di Lukaku a Castel Volturno, dopo aver passato un lungo periodo in Belgio suddiviso in due fasi. L’attaccante belga si presenterà nel centro sportivo del club, dove si prepara a riprendere le sedute di allenamento. La sua presenza è attesa con interesse dai tifosi e dalla squadra, mentre si attendono aggiornamenti sulle prossime mosse legate al suo percorso di recupero.

Lunedì 4 maggio è il giorno del ritorno di Lukaku a Castel Volturno. L’attaccante belga è atteso dopo un lungo periodo trascorso in Belgio (in due tranche) per cercare di riprendersi dal punto di vista atletico. A Napoli Lukaku non dava segni di miglioramento e secondo alcuni media belgi c’era stata anche una successiva lesione (mai confermata dal Napoli). Romelu aveva deciso autonomamente di rimanere a curarsi in Belgio e aveva così provocato la rottura col club e con Antonio Conte. È poi tornato a Napoli per poche ore e ha ottenuto il permesso di tornare in Belgio a curarsi. Oggi dovrebbe essere a Castle Volturno. Vedremo come si comporterà il club.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È il giorno del ritorno di Lukaku, cosa farà il Napoli?

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