Romelu Lukaku sta per tornare in Italia, con il suo rientro previsto tra due giorni. Tuttavia, il giocatore non farà parte della rosa del Napoli al suo ritorno. La società ha comunicato che sarà escluso dalla formazione in vista delle prossime partite. La sua presenza nel club si fermerà temporaneamente fino a nuove decisioni.

Romelu Lukaku resterà escluso dalla rosa del Napoli al suo rientro in Italia, previsto per dopodomani. La decisione del club partenopeo è definitiva: l’attaccante ha violato le regole societarie curandosi in Belgio senza autorizzazione. Lukaku e il Napoli: la rottura sulla gestione dell’infortunio. La frattura tra il belga e la società è netta. Durante l’ultima sosta per le Nazionali, Lukaku ha scelto di restare in patria per recuperare da un problema fisico, bypassando completamente il protocollo medico del Napoli. Come rivela Repubblica, questa scelta autonoma non è stata tollerata dalla dirigenza azzurra, che ha deciso di applicare una sanzione esemplare.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, si avvicina il rientro: cosa farà il Napoli dopo il suo ritorno

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