Roberto Saviano viene citato in un articolo dopo che Beppe Marotta ha parlato brevemente di chi comanda nel calcio italiano. Marotta ha usato pochi minuti per ricordare chi detiene il potere, senza troppi fronzoli o parole complicate. Durante la riunione, ha spiegato con chiarezza chi ha il controllo nel mondo del calcio, senza nascondersi dietro termini tecnici. La sua dichiarazione dura poco, ma lascia intendere chi decide le sorti del settore.

Beppe Marotta e l’esercizio del potere. Che non ha bisogno di grisaglia, clamore, una luce in più del necessario. Il potere vero è liquidazione dell’altrui ambizione, ma anche distacco ostentato. Come a definire nella distanza la propria vera misura del mondo. E così Marotta, nel pieno d’una bufera che solo di sponda (e con toni sempre cautamente affettati, levigati) lo chiama in causa, ridimensiona Roberto Saviano con un terribile “non so neanche chi sia Saviano, né che ruolo abbia”. È una scomposizione in fattori quasi matematica, riguarda la postura stessa che il presidente dell’Inter assume, in funzione della controparte: non è dando valore ai contendenti che si usa l’autorità, semmai il contrario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

"Saviano chi?", Marotta e l'esercizio del potere: sette minuti scarsi in cui ricorda chi è il capo del calcio italiano

Roberto Saviano critica l’Inter e Marotta, accusando il calcio italiano di rispondere con silenzi selettivi dopo le recenti accuse di sudditanza nei confronti della Curva Nord.

Roberto Saviano critica Beppe Marotta e l’Inter, affermando che la loro presenza nel calcio italiano crea l’impressione che i campionati siano truccati.

