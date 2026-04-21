Il Milan si avvicina alla fase a gironi della Champions League, con sette punti necessari per ottenere matematicamente la qualificazione. La squadra ha ancora alcune partite da giocare prima di poter festeggiare ufficialmente il passaggio del turno. La corsa continua e il prossimo fine settimana potrebbe essere decisivo per conoscere il destino in vista della competizione europea. La stagione si avvicina alla sua fase conclusiva, con gli obiettivi ancora da raggiungere.

La complicata vittoria di Verona targata Adrien Rabiot ha riportato il sereno sopra Milanello. Grazie al successo di domenica pomeriggio, il ritorno in Champions League è decisamente più vicino. Il Milan è attualmente secondo in classifica a 66 punti, a 8 lunghezze di distanza dal quinto posto occupato da Como e Roma, con cui peraltro il Diavolo vanta gli scontri diretti a favore. Considerati questi numeri, al club di Via Aldo Rossi mancano 7 punti nelle prossime cinque di Serie A per l'aritmetica qualificazione nella competizione più prestigiosa d'Europa. Ma non è ancora il momento di festeggiare e i giocatori lo sanno....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, partito il countdown per la Champions: ecco quando può arrivare la qualificazione aritmetica

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